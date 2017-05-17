Прокурор добился оборудования колонии пандусами в Новосибирской области

По решению суда Куйбышевская исправительная колония ИК-12 в Новосибирской области должна установить пандусы для заключённых-колясочников, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Куйбышевский прокурор через суд добился исполнения требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для заключённых. В ходе прокурорской проверки было установлено, что блок для инвалидов, медицинский блок, а также магазин и библиотека в колонии не были оборудованы пандусами.

Бездействие администрации исправительного учреждения суд признал незаконным, для устранения нарушений дан срок до 1 сентября 2017 года. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

Напомним, в начале мая стало известно о проверках доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями в Новосибирске.