Режим ЧС введён в Омской области из-за угрозы паводка

МЧС ввело на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводка, который может быть вызван резким поднятием воды в реке Ишим в соседней Тюменской области, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения министерства.

Согласно данным Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе посёлка Черлак в результате повышенного сброса на Шульбинской ГЭС продолжается подъём уровня воды с интенсивностью до 12 сантиметров в сутки. 18-19 мая прогнозируется подтопление территории посёлка Затон, расположенного в низине.

Опасность паводка прогнозируется и в районе посёлка Орехово — анализ подъёма воды в Ишиме позволяет гидрологам прогнозировать максимальный уровень воды вблизи посёлка к 25 мая. Правда, с учётом рельефа местности и данных за прошлые годы, подтоплений жилых домов и приусадебных участков здесь не ожидается.

«Все силы и средства территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области готовы к возможному осложнению паводковой обстановки и переведены в режим повышенной готовности и работы в условиях чрезвычайной ситуации», — сообщает областное ГУ МЧС.

Напомним, что до сих пор наиболее пострадавшим от весеннего паводка регионом Сибири является Алтайский край, где талые и грунтовые воды в начале апреля подтопили несколько десятков домов в городе Рубцовске. Устранением последствий паводка занимаются более 200 спасателей МЧС.