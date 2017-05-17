Родители школьницы отсудили 150 тысяч рублей за сломанные качели в Томске

Томская управляющая компания ООО «Жилсервис „Кировский“» выплатит компенсацию морального вреда за травму от поломки качелей и 50 тысяч рублей штрафа за ветхую детскую площадку, узнал 17 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Томской области.

Кировский районный суд Томска присудил 150 тысяч рублей компенсации морального вреда жертве сломанных качелей. Судебное решение в отношении управляющей компании ООО «Жилсервис „Кировский“» пока не вступило в законную силу.

По данным прокуратуры 12-летняя девочка из Кировского района получила травму в октябре 2016 года. Тогда жёсткие элементы подвеса качели сломались во время качания, и качели упали на ноги девочки. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Ранее проверки содержания общего имущества многоквартирного дома выявляли аварийное состояние детской площадки, но управляющая компания бездействовала, утверждают в прокуратуре.

Департамент ЖКХ Томской области возбудил административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья согласился с обвинением и назначил УК штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, в Омске семилетний мальчик попал под детский поезд и получил ушибы и переломы средней тяжести. Суд присудил 116 тысяч рублей компенсации.