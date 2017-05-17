Сибирские учёные открыли хаос и гиперхаос в синтезе рибосом

Сотрудники ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН занимаются исследованиями в области математической биологии, одна из тем их работы —динамический хаос и гиперхаос, возникающие в организмах на разных уровнях, в том числе, в синтезе рибосом, — узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из публикации издания «Наука в Сибири».

Ведущие научные сотрудники ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН Виталий Лихошвай и Тамара Хлебодарова изучают свойства молекулярно-генетических систем как динамических объектов с помощью математики: описывают их структурно-функциональную организацию, формализуют её в виде системы дифференциальных уравнений и изучают динамические режимы их функционирования.

«Всю сложнейшую молекулярно-генетическую программу можно сжать, представить в виде нескольких уравнений, — рассказывает Виталий Лихошвай, — Дело в том, что если информацию об объекте нельзя сократить, то его нельзя и познать».

По словам Тамары Хлебодаровой, известно несколько отрицательных примеров влияния хаоса. В частности, хаотическую динамику связывают с такими патологиями как сердечная аритмия и почечная гипертензия и такими заболеваниями как эпилепсия, аутизм, шизофрения и болезнь Паркинсона.

В своей последней статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группы Nature, исследователи сообщили об открытии хаоса и гиперхаоса в синтезе рибосом.

Рибосомы — это органоиды живой клетки, на которых фактически основана её жизнедеятельность. Они присутствуют во всех живых системах. Ученые показали, что хаотическая динамика, непредсказуемость, внутренне присуща такому фундаментальному процессу как синтез рибосом, и, следовательно, живым организмам.

Живые существа развиваются вполне предсказуемо, по достаточно устойчивым программам, значит, в процессе развития клетка решила проблему внутренней нестабильности, но пока неизвестно, как именно.

«Скорее всего, живые системы в процессе эволюции научились избегать хаоса, подавляя его, поэтому нам интересно, как он изгонялся и какие для этого были использованы механизмы», — говорит Виталий Лихошвай.

Напомним, что в январе 2015 года новосибирские химики открыли новый класс веществ, способных влиять на гены.