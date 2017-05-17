 

Сибирские учёные открыли хаос и гиперхаос в синтезе рибосом

 17 мая, 18:30
подходящие темы
Сибирские учёные открыли хаос и гиперхаос в синтезе рибосом
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН занимаются исследованиями в области математической биологии, одна из тем их работы —динамический хаос и гиперхаос, возникающие в организмах на разных уровнях, в том числе, в синтезе рибосом, — узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из публикации издания «Наука в Сибири».

Ведущие научные сотрудники ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН Виталий Лихошвай и Тамара Хлебодарова изучают свойства молекулярно-генетических систем как динамических объектов с помощью математики: описывают их структурно-функциональную организацию, формализуют её в виде системы дифференциальных уравнений и изучают динамические режимы их функционирования.

«Всю сложнейшую молекулярно-генетическую программу можно сжать, представить в виде нескольких уравнений, — рассказывает Виталий Лихошвай, — Дело в том, что если информацию об объекте нельзя сократить, то его нельзя и познать».

По словам Тамары Хлебодаровой, известно несколько отрицательных примеров влияния хаоса. В частности, хаотическую динамику связывают с такими патологиями как сердечная аритмия и почечная гипертензия и такими заболеваниями как эпилепсия, аутизм, шизофрения и болезнь Паркинсона.

В своей последней статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группы Nature, исследователи сообщили об открытии хаоса и гиперхаоса в синтезе рибосом.

Рибосомы — это органоиды живой клетки, на которых фактически основана её жизнедеятельность. Они присутствуют во всех живых системах. Ученые показали, что хаотическая динамика, непредсказуемость, внутренне присуща такому фундаментальному процессу как синтез рибосом, и, следовательно, живым организмам.

Живые существа развиваются вполне предсказуемо, по достаточно устойчивым программам, значит, в процессе развития клетка решила проблему внутренней нестабильности, но пока неизвестно, как именно.

«Скорее всего, живые системы в процессе эволюции научились избегать хаоса, подавляя его, поэтому нам интересно, как он изгонялся и какие для этого были использованы механизмы», — говорит Виталий Лихошвай.

Напомним, что в январе 2015 года новосибирские химики открыли новый класс веществ, способных влиять на гены.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 апреля, 13:15 • интервью

Болезнь Альцгеймера: попробуем на крысах

Биолог Наталья Стефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм о причинах развития болезни Альцгеймера, её наследственной и спорадической формах и об уникальности выведенной модели крыс.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    