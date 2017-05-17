 

Синоптики обещали потепление вместо майских снегопадов в Новосибирске

 17 мая, 17:06
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Синоптики обещали потепление вместо майских снегопадов в Новосибирске
Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

Новосибирский гидрометцентр пообещал небольшие дожди и ночные заморозки в ближайшие три дня, узнал 17 мая корреспондент Сиб.фм от главного метеоролога Новосибирской области Анны Лапчик.

Последний снег во второй декаде мая выпал в Новосибирске. Высота снежного покрова составила 20 мм и он растает в течении двух суток, заверили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Вчера с севера снижался арктический холодный воздух, который принёс снег. При этом по югу региона и в Алтайском крае доминировали жаркие воздушные массы из Казахстана. Столкновение этих воздушных масс сформировало циклон, полный мокрого снега», — сообщила Сиб.фм главный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

19 и 20 мая мы ждём погоду без осадков в Новосибирске, лишь в северных районах области возможны кратковременные дожди. Сейчас все активные атмосферные процессы отходят в Красноярский край, а в Новосибирскую область и на Алтай придёт воздух с Урала с безоблачной погодой.

В ближайшие три дня ночью будут заморозки до −2°С, днём температура будет повышаться с +5°С...+10°С до +17°С...+19°С. На выходных 21 и 22 мая температура будет идти на повышение. Ветер в порывах до 17-19 м/с, осадки маловероятны.

Напомним, как фотограф Сиб.фм запечатлел заснеженный Новосибирск в середине мая.

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