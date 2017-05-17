 

Снег ляжет 17 мая в Новосибирской области

 17 мая, 08:55
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Снег ляжет 17 мая в Новосибирской области
Фото Алёны Мартыновой

Синоптики сообщили, что 17 мая в первой половине дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, отложение снега, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Новосибирского гидрометцентра.

В первой половине дня синоптики ожидают в Новосибирской области осадки в осадки в виде дождя и мокрого снега, отложение мокрого снега. Ветер северный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха +4, +6 °С.

Ночью 17-19 мая при прояснениях местами по области сохранятся заморозки до −6 °С. В Новосибирске 18 и 19 мая ожидаются заморозки до −2 °С.

В Томской области ночью 18-19 мая при прояснениях по земледельческой зоне региона ожидаются заморозки до −6 °С. В Кемеровской области ночью 17-19 мая при прояснениях местами заморозки до −5 °С. В Алтайском крае ночью 17-19 мая заморозки до −4°С, в Республике Алтай в ночь на 18 мая при прояснениях ожидаются заморозки до −4 °С.

Напомним, что 16 мая синоптики объявили штормовое предупреждение для новосибирских дачников.

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