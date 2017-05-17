Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который сознался в убийстве матери, она, по предварительным данным, была полностью незрячей, узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения регионального управления СК.

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2017 года в квартире жилого дома на улице Русской 65-летняя хозяйка квартиры, её 37-летний сын, а также их знакомый 37-летний мужчина употребляли спиртные напитки. Между хозяйкой квартиры и её сыном произошла ссора. В результате конфликта мужчина ножом нанёс не менее двух ударов в спину потерпевшей, от которых та скончалась на месте происшествия.

После смерти женщины злоумышленник сообщил о произошедшем в полицию. Следователь СК задержал мужчину по подозрению в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 15 лет.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, вину в совершении убийства он признал. Районный суд по ходатайству следователя заключил мужчину под стражу.

Ранее злоумышленник был судим за совершение в отношении потерпевшей истязания. По предварительным данным, которые в ходе следствия будут тщательно проверены, потерпевшая в последнее время была полностью незрячей.

Напомним, что в октябре 2015 года житель Читы получил 18 лет колонии за убийство из-за иконы Божьей Матери.