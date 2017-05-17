Глава Красноярского края Виктор Толоконский спел библиотекарям шансон

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский исполнил перед участниками Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит в Красноярске, песню популярного шансонье Анатолия Полотно «Поцелуй меня, удача», узнал корреспондент Сиб.фм 17 мая из сообщения интернет-газеты Newslab.ru.

Видео с поющим губернатором выложил на своей странице в Facebook приехавший на конгресс представитель одного из московских издательств Рифат Саразетдинов. В двухминутном ролике Толоконский, выступая на сцене в холле Красноярской краевой филармонии, несколько раз пропевает один и тот же припев:

Поцелуй меня, удача,

А захочешь, обними.

Ну, а нет, так не заплачу,

Кого хочешь, выбери.

Во время песни холл заполнен участниками конгресса — в основном женщинами в возрасте, — которые пританцовывают под песню, но не подпевают. Среди танцующих можно разглядеть и главу регионального министерства культуры Елену Мироненко.

«Губернатор на библиотечном конгрессе с удовольствием поёт, с не меньшим удовольствием министр культуры зажигает на танцполе! Библиотеки — это сила!» — прокомментировал своё видео Рифат Саразетдинов.

Ролик с Толоконским вызвал в основном положительную реакцию пользователей сети. За сутки его посмотрело около двух тысяч человек.

«Замечательная атмосфера, поражает открытость и доброжелательность губернатора», — отметила пользователь Facebook Татьяна Жукова.

«Нда... губернатор, поющий песни Толика Полотно и Феди Карманова, это что-то», — возразил ей пользователь Олег Сербин.

Напомним, что в апреле 2017 года Красноярск занял первое место среди российских мегаполисов по прослушиваниям шансона в рейтинге Яндекс.Музыки. Примечательно, что исследование популярности шансона проводилось с 2014 года — в этом году Виктор Толоконский был сначала назначен и. о. губернатора Красноярского края, а затем избран губернатором на выборах.