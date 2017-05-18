 

Бедных за год стало меньше на 33 тысячи человек в Новосибирской области

 18 мая, 18:48
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Бедных за год стало меньше на 33 тысячи человек в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Количество бедных в Новосибирской области составило в 2016 году 16,9 % населения, это меньше, чем в 2015 году, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения Новосибирскстата.

Статистики сообщают, что, согласно предварительным данным за 2016 год, 16,9 % населения Новосибирской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.

«По предварительным данным за 2016 год 16,9 % населения Новосибирской области имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2015 годом уровень бедности снизился на 1,4 процентного пункта, т.е. бедное население области уменьшилось на 33,7 тысячи человек», говорится в сообщении ведомства.

Сохраняется высокая степень расслоения населения по уровню доходов. На долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходится 27 % денежных доходов, а на долю 10 % самых бедных — 2 %. Доходы 10 % самых богатых в 11 раз выше, чем у 10% менее обеспеченных.

Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами составил 5 776 рублей, а в группе с наибольшими доходами — 66 130 рублей.

Напомним, что 17 мая был опубликован рейтинг медиагруппы «Россия сегодня», из которого следует, что ежемесячный остаток денег в новосибирских семьях в 1,5–2 раза ниже красноярских.

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