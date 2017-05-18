Двое мужчин на краю мостов Новосибирска взволновали очевидцев

Новосибирские спасатели дважды выезжали по сообщениям очевидцев о сидящих на краю Октябрьского и Димитровского мостов мужчин, но никого на месте не обнаружили, рассказал корреспонденту Сиб.фм 18 мая начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

18 мая в 8:30 в МАСС поступило сообщение от очевидцев о том, что на Октябрьском мосту мужчина сидит за перилами, свесив ноги.

«Туда выехали два экипажа: сухопутный и водный (катер), — сообщил корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин. — Осмотрели — никого не нашли. Через 10 минут поступила информация, что на Димитровском мосту такая же ситуация со стороны аквапарка. Так же никого не нашли».

Дмитрий Фокин отметил, что такие вызовы случаются стабильно: по два раза в месяц.

«Человек может перегнуться через перила, на реку смотреть, фотографироваться. Мимо на машине проезжают люди: увидели односекундный момент — сообщили спасателям и дальше поехали», — прокомментировал Фокин.

Напомним, в марте 2015 года 20-летняя жительница Новосибирска залезла на Бугринский мост ради селфи. Спасатели помогли девушке спуститься вниз.