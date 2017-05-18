Кинокритики в Каннах встретили овациями фильм новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева

На Международном Каннском кинофестивале показали фильм новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь», критики встретили картину аплодисментами, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения «Интерфакса».

Кинокритики посмотрели картину «Нелюбовь» накануне премьеры, которая состоится 18 мая. Фильм вошёл в основной конкурс 70-го Международного Каннского кинофестиваля. «Интерфакс» отмечает, что после показа двухчасового фильма зал долго аплодировал.

Картина рассказывает историю о кризисе супружеской пары, которая прожила вместе более 10 лет, но собирается разводиться. Оба завели отношения на стороне и хотят поскорее начать жизнь с чистого листа. Погрязнув в ссорах, родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав очередной перепалки родителей, ребёнок убегает из дома. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак и Алексей Рогозин.

Каннский кинофестиваль является одним из старейших в мире (задуман в 1939 году, впервые проведён в 1946 году). Проводится каждый год в мае, во французском городе Канны.

Фильмы Андрея Звягинцева трижды получали награды Каннского кинофестиваля. В 2014 году — за лучший сценарий к фильму «Левиафан», в 2011 году — приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» за картину «Елена» и в 2007 году — за лучшую мужскую роль, исполненную Константином Лавроненко в «Изгнании».

Напомним, что в декабре 2015 года фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».