КПРФ запустила механизм подготовки референдума по вопросу отставки главы Хакасии

Региональное отделение КПРФ в Хакасии официально запустило механизм подготовки референдума по вопросу отставки главы республики Виктора Зимина, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения информагентства «Хакасия».

Основные претензии коммунистов к Зимину, полномочия которого истекают в сентябре 2018 года, — нестабильная социально-экономическая ситуация в регионе и коррупционные скандалы. Напомним, что в декабре 2016 года силовики задержали руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, который подозревается в получении взятки на сумму 17 млн рублей, а также в причастности к хищению в составе группы чиновников 195 млн рублей при закупках медицинской техники и лекарств.

Инициативная группа организаторов референдума уже зарегистрирована в региональном Избиркоме, ходатайство о проведении в республике всенародного голосования направлено в Верховный совет Хакасии. Оппозиция предлагает вынести на референдум три вопроса: о доверии Виктору Зимину, об одобрении социально-экономической политики правительства региона и о том, должен ли глава Хакасии нести личную ответственность за социально-экономическую ситуацию в республике.

Ранее республиканских референдумов в Хакасии никогда не проводилось, хотя они предусмотрены как федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», так и местным законом «О референдуме Республики Хакасия». У Верховного совета республики есть 20 дней, чтобы принять решение относительно проведения референдума.

Напомним, что в конце апреля Виктор Зимин отправил в отставку правительство региона. Как пояснил сам глава республики, он не увидел иного способа «встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе». Ожидается, что новый кабинет министров будет представлен на очередной сессии Верховного совета Хакасии 31 мая.