Красноярская студентка спроектировала лучший в России парк при доме престарелых

Красноярская студентка-архитектор предложила реконструировать пансионат «Солнечный» в виде подсолнуха, обеспечив доступную среду, узнал 18 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения Сибирского федерального университета.

Проект реконструкции красноярского пансионата «Солнечный» победил во всероссийском интернет-конкурсе «Мы живём в России». Курсовая работа студентки третьего курса Института архитектуры и дизайна СФУ Елены Петрик победила в номинации «парки и скверы».

Руководство пансионата «Солнечный» для пожилых и маломобильных людей заказало проект реновации территории учреждения. Девушка провела анализ ландшафта, распорядка и досуга постояльцев, а также уровня доступности и комфорта среды.

Разработчик проекта провела опрос и сформировала ряд основных критериев: наличие пандусов, противоскользящего покрытия, тактильной плитки, достаточное освещение и разнообразие растительности, наличие скамеек, урн и других малых архитектурных форм, условий для разнообразия досуга.

«Идея реновации родилась из самого названия пансионата — „Солнечный“. В ходе проектирования образ трансформировался в „подсолнух“. Геометрия подсолнуха очень хорошо вписалась в местный рельеф и объединить разнообразные площадки. В центре „подсолнуха“ сконцентрированы активные виды досуга и отдыха жителей, а на периферии расположены беседки для настольных игр, площадки для топиарного искусства, общественные огороды», — рассказала автор проекта Елена Петрик.

Проект «пансионата-подсолнуха» был выполнен при помощи ассистентов и преподавателей кафедры градостроительства Елены Логуновой, Ольги Кареповой, Анны Шкварниковой, Натальи Попковой. Проект малого сада «Симфония ветра» Дарьи Смирновой и линейного рекреационного пространства «Бульвар Студенческий СФУ» Татьяны Носковой из Сибирского федерального университета были отмечены дипломами.

Конкурс «Мы живём в России» организовал Омский государственный технический университет. Свои проекты прислали 150 человек из большинства архитектурных вузов страны. Среди них были студенты и дипломированные специалисты из Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Красноярска, Благовещенска, Якутска и Томска.

Напомним, 13 декабря 2016 года высаженные в Красноярске деревья образовали имя бывшего мэра. С земли разглядеть образованную деревьями надпись невозможно, но она хорошо читается при видеосъёмке местности с помощью квадрокоптера и на спутниковых снимках. Размер надписи — около 140 на 250 метров.