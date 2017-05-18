 

Мужчина до смерти избил 82-летнего пенсионера в Иркутской области

 18 мая, 12:55
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Мужчина до смерти избил 82-летнего пенсионера в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Следственный комитет Иркутской области расследует дело по факту смерти 82-летнего мужчины, предположительно скончавшегося в результате побоев, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения регионального управления СК.

Следователи города Тайшет расследуют уголовное дело по факту смерти пенсионера. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в посёлке Квиток у одного из домов на улице Первомайская обнаружено тело 82-летнего местного жителя со следами побоев.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Задержанный объяснил следователям, что избил пенсионера в ходе внезапно возникшей ссоры. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, что в июле 2017 года следствие предъявило обвинение автомобилисту, до смерти избившему пенсионера за «медлительность».

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