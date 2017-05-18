Ноктюрн на флейте водосточных труб исполнят музыканты с конференции TEDx в Новосибирске

Московские исполнители Spaceman Project устроят космическое «Трубофон-шоу» с помощью ударной установки из водопроводных труб, узнал 18 мая корреспондент Сиб.фм от организаторов интеллектуальной конференции TEDxNovosibirsk.

Барабанщики Spaceman project анонсировали бит-шоу на уникальной ударной установке из водопроводных труб в Новосибирске. Выступление группы состоится 20 мая на конференции TEDxNovosibirsk «Человек Будущего» в концертном зале ДКЖ.

Профессиональные музыканты исполняют композиции в стиле cosmo beat, сочетая в живом выступлении синтезаторные партии и звучание уникального инструмента — трубофона из ПВХ-труб. Футуристичные костюмы и дизайн инструмента, мощная энергетика, авторская интерпретация известных мелодий — то, что делает шоу Spaceman project по-настоящему запоминающимся.

Меломаны отмечают схожесть российского проекта с всемирно известными Blue Man Group, которые продолжили традицию пионеров электронной музыки Kraftwerk с использованием привычных в быту вещей в качестве музыкальных инструментов.

Напомним, что 11 мая в Новосибирской филармонии прошёл мастер-класс для детей по игре на средневековых музыкальных инструментах — гуслях, калюках и ударных. 20 участников выйдут на сцену вместе с артистами ансамбля Insula Magica 1 июня.