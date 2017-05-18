 

Новосибирский планетарий покажет запуск ракеты

 18 мая, 17:51
подходящие темы
Новосибирский планетарий покажет запуск ракеты
Фото с сайта globallookpress.com

Большой новосибирский планетарий покажет трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» из Гвианского космического центра, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения пресс-службы планетария.

Новосибирский планетарий организовал показ запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» из космического центра, который находится в городе Куру, Французской Гвианы. 18 мая в 18:30 жители Новосибирска смогут увидеть трансляцию в киностудии планетария.

Запуск прокомментируют заместитель директора Аэрокосмического лицея имени Юрия Кондратюка Сергей Казанцев и заместитель директора по научно-методической работе новосибирского планетария Илья Орлов.

Напомним, что в январе 2014 года новосибирский планетарий организовал наблюдения за взрывом звезды, который произошёл 12 млн лет назад в галактике Сигара в созвездии Большая Медведица.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 10:05 • интервью

Три взгляда в послезавтра: страхи и надежды

Конференция TEDx, которая открывается 20 мая в Новосибирске, посвящена человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм поговорил о людях будущего с православным священником, специалистом в области big data и AI и биологом-эрудитом.
 17 апреля, 13:15 • интервью

Болезнь Альцгеймера: попробуем на крысах

Биолог Наталья Стефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм о причинах развития болезни Альцгеймера, её наследственной и спорадической формах и об уникальности выведенной модели крыс.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
 12 мая, 11:29 • новость

Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске

Полиция Новосибирска проверяет информацию о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы.
присоединяйтесь!
    