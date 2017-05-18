Новосибирский планетарий покажет запуск ракеты

Большой новосибирский планетарий покажет трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» из Гвианского космического центра, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения пресс-службы планетария.

Новосибирский планетарий организовал показ запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» из космического центра, который находится в городе Куру, Французской Гвианы. 18 мая в 18:30 жители Новосибирска смогут увидеть трансляцию в киностудии планетария.

Запуск прокомментируют заместитель директора Аэрокосмического лицея имени Юрия Кондратюка Сергей Казанцев и заместитель директора по научно-методической работе новосибирского планетария Илья Орлов.

Напомним, что в январе 2014 года новосибирский планетарий организовал наблюдения за взрывом звезды, который произошёл 12 млн лет назад в галактике Сигара в созвездии Большая Медведица.