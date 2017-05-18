 

Омский фельдшер скорой помощи получила побои на вызове к раненому

 18 мая, 16:03
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Омский фельдшер скорой помощи получила побои на вызове к раненому
Фото с сайта globallookpress.com

Женщина-фельдшер скорой помощи в Омске получила гематомы и ссадины, пытаясь перевязать нетрезвого мужчину, раненного ножом, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения областного Следкома.

На вызов к потерпевшему бригада скорой помощи выехала 17 мая около 23:00. Помощь требовалась 41-летнему мужчине, которому родственник нанёс ножевые ранения. Уже во время транспортировки пострадавшего в больницу, когда фельдшер перебинтовывала мужчину, он, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ударил её кулаком по голове.

Медикам пришлось вызвать сотрудников вневедомственной охраны, которые утихомирили буйного пациента и помогли врачам доставить его в стационар. Поскольку женщина-фельдшер получила побои, по данному факту следкомом начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение возбуждать или не возбуждать уголовное дело.

Напомним, в апреле в Бурятии нетрезвая жительница Улан-Удэ напала на фельдшера и едва не задушила в ответ на предложение госпитализировать её дочь с приступом эпилепсии. В марте нетрезвый житель Новосибирской области явился с гражданской супругой в Бердскую районную больницу и, посчитав, что медицинская помощь женщине была оказана ненадлежащим образом, схватил сотрудника больницы за шею и стал душить его. Медики успели вызвать полицию, и нападавший покинул помещение.

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