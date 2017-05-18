 

Парашютисты-десантники начали тушить лесные пожары в Забайкалье

 18 мая, 12:44
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Парашютисты-десантники начали тушить лесные пожары в Забайкалье
Фото Олега Кугаева из архива Сиб.фм

Площадь лесных пожаров увеличилась в Забайкальском крае, в тушении леса участвуют парашютисты-десантники, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы минприроды Забайкальского края 18 мая.

По данным минприроды, утром 18 мая на территории лесного фонда Забайкальского края были зафиксированы шесть лесных пожаров. Огонь охватил 435 гектаров леса в Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Сретенском и Улетовском районах — возле населённых пунктов Красный Чикой, Фомичёво, Шонуй, Малеты, Бори, Татаурово.

Пожарным удалось локализовать три пожара на площади 353 гектаров леса в Красночикойском и Хилокском районах возле Байхора, Большой Речки и Харагуна. В пресс-службе отметили, что в тушении пожаров участвуют 261 человек, в том числе 129 парашютистов-десантников Читинской авиабазы и Авиалесоохраны, а также 57 сотрудников Забайкаллесхоза и 18 специалистов Управления лесничествами Забайкальского края. В тушении задействовано 33 единицы техники: 26 малых лесопожарных комплексов, три пожарных машины, три бульдозера и трактор.

17 мая пять лесных пожаров в Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Читинском районах потушены на площади 179,8гектара. В ликвидации пожаров участвовали 54 человека, в том числе девять парашютистов-десантников. Было задействовано 12 единиц техники: пять малых лесопожарных комплексов, шесть пожарных машин, бульдозер.

В настоящее время на территории лесного фонда специалисты проводят авиамониторинг очагов лесных пожаров на пяти самолётах Cessna.

Стоит отметить, что в Республике Бурятии, по информации республиканского агенства лесного хозяйства, 18 мая зарегистрировано два очага возгорания в лесах площадью около 71 гектаров. 17 мая был потушен пожар площадью 35 гектаров.

По данным Лесопожарного центра, в Красноярском крае утром 18 мая было зафиксировано девять действующих лесных пожаров на площади 334,5 гектара.

Минприроды просит людей, обнаруживших лесной или степной пожар, как можно скорее сообщать информацию по единому бесплатному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00. Оперативное сообщение поможет спасти лес.

Напомним, в апреле 2017 года власти Забайкальского края ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся в связи с сухой и ветреной погодой лесных пожаров.

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