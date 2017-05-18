Женщина-полицейский в Кузбассе получила условный срок за истязание подростка

Бывшая сотрудница полиции в Кемеровской области признана судом виновной в истязании девочки-подростка, которую она избила и пыталась обрезать ей волосы канцелярским ножом, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения регионального Следкома.

Конфликт между правоохранительницей и несовершеннолетней возник осенью 2016 года, когда знакомые полицейской сообщили ей, что девочка распространяет про неё некие порочащие слухи. Несмотря на своё должностное положение, женщина решила проучить подростка. Зная, что девочка часто бывает на одной из автомобильных стоянок, женщина подкараулила её и предложила поговорить с глазу на глаз. Под этим предлогом она закрылась с подростком в помещении для отдыха водителей большегрузных автомобилей.

«На протяжении нескольких часов она не выпускала девочку, била её по разным частям тела, канцелярским ножом попыталась обрезать ей волосы. В какой-то момент потерпевшая смогла увернуться и убежать. О произошедшем она сообщила по телефону матери, та обратилась в правоохранительные органы», — описывают произошедшее в Следкоме.

По заявлению матери пострадавшей было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего», после чего женщину уволили из правоохранительных органов. В рамках расследования был проведён комплекс судебных экспертиз. Нейролингвистическая экспертиза показала, что потерпевшая говорит правду, а обвиняемая, наоборот, вводит следствие в заблуждение.

Кроме того, уже в ходе расследования при оперативном содействии сотрудников собственной безопасности ГУ МВД следователями было установлено, что обвиняемая пыталась оказывать давление на свидетелей и просила давать показания в её пользу. Со следствием женщина не сотрудничала и вину не признала.

Суд счёл собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Напомним, в марте 2016 года в Красноярском крае перед судом предстали трое полицейских, которые обвинялись в том, что во время допроса сломали позвоночник 33-летнему мужчине, подозреваемому в краже велосипеда. По данным следствия, в ходе допроса сотрудники полиции связали потерпевшему руки, поставили ему на спину стул и один из них сел на него, что привело к перелому позвоночника. Сами стражи порядка пояснили, что мужчина неудачно упал.