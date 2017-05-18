Судебные приставы Новосибирска около часа гнались за автомобилем должника по пробкам

Новосибирским судебным приставам пришлось устроить часовую погоню по улицам города за автомобилем должника, не вернувшего банку 180 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения областного управления ФССП.

Банковский кредит житель Калининского района Новосибирска взял на потребительские нужды, однако возвращать не спешил. В отдел судебных приставов поступило исполнительное производство в отношении должника. Приставы выяснили, что на учёте в регистрирующих органах значится принадлежащий мужчине автомобиль Ford Fiesta 2011 года выпуска. Разыскать машину оказалось чрезвычайно трудно, но в конце концов удалось.

Было установлено, что автомобилем активно пользуется дочь должника, правда, долгое время застать её за рулём автомобиля не представлялось возможным — женщина категорически отказалась общаться с судебными приставами иначе как через закрытую дверь квартиры и не выдавала местонахождение автомобиля, отвечая, что тот принадлежит отцу, с которым она не контактирует.

Найти Ford помогли сотрудники банка, которому и задолжал владелец иномарки. Проходя около дома дочери должника, представители кредитной организации увидели искомое транспортное средство возле подъезда, о чём немедленно сообщили приставам по телефону. В этот момент к автомобилю вышла дочь владельца машины, которая тут же села за руль и попыталась скрыться, несмотря на требование сотрудников банка дождаться появления приставов. Представителям кредитной организации пришлось броситься в погоню, сообщая маршрут движения судебным приставам по мобильной связи.

Погоня приставов и банковских работников за женщиной длилась около часа, и всё-таки они сумели не потерять её след в плотном автомобильном потоке и дождались момента, когда та припаркуется. Автомобиль Ford тут же, с оформлением всех необходимых документов, был подвергнут аресту и передан представителям взыскателя на ответственное хранение. Если в ближайшее время владелец полностью не погасит задолженность, его иномарка будет продана, а вырученные деньги направят в банк.

Напомним, в 2015 году в Красноярском крае житель Минусинского района, задолжавший по алиментам более 400 тысяч рублей, пытался скрыться от пришедших к его дому судебных приставов, вскочив на коня в домашних тапочках. Однако далеко ускакать от представителей закона не получилось.