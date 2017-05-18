 

Разбоев и угонов стало меньше в Новосибирской области

 18 мая, 12:04
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Разбоев и угонов стало меньше в Новосибирской области
фото с сайта slava-trudu.ru

Новосибирская полиция зарегистрировала на три тысячи меньше преступлений и не раскрыла почти четыре тысячи краж с начала года, узнал 18 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Число зарегистрированных преступлений снизилось с 16,4 тысячи случаев до 13,7 тысячи. Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности за четыре месяца 2017 года и сравнила данные с аналогичным периодом 2016 года.

Почти вдвое сократилось число зарегистрированных разбоев, всего 70 случаев против 135 преступлений в начале прошлого года. Количество угонов в регионе упало почти на треть — с 221 до 156 фактов.

Было зарегистрировано на 22,8 % меньше тяжких и особо тяжких преступлений, на 18,6 % снизилось число преступлений против жизни и здоровья. Число зарегистрированных краж упало на 21,9 %, до 5 885 случаев с января 2017 года.

При этом кражи лидируют среди нераскрытых преступлений, это почти 3,2 тысячи случаев из 4,6 тысячи до сих пор нераскрытых преступлений.

В Новосибирской области стало меньше уличной преступности, утверждают в прокуратуре. Почти на четверть снизилось число зарегистрированных преступлений в общественных местах, в этом году было зарегистрировано почти 4,7 тысячи случаев. Из них около 2,8 тысячи правонарушений произошли на улице.

Одновременно со снижением числа зарегистрированных преступлений на 3,3 тысячи повысилась раскрываемость — с 53,1 % до 61,4 %.

Прокуратура проанализировала работу следствия: с начала 2017 года начато расследование почти 17 тысяч уголовных дел, на 2,4 тысячи делопроизводств меньше прошлогодних результатов. Неоконченных уголовных дел оказалось больше, падение числа завершённых уголовных производств составило 6,9 %. Следственные органы стали реже приостанавливать расследование уголовных дел, случаев из подобной практики стало меньше на треть.

С начала 2017 года всего трёх человек объявили непричастными к преступлениям или же не нашли в их уголовных делах факта или состава преступления. В начале 2016 года аналогично избавленных от статуса подозреваемого было пять.

Суды Новосибирской области оправдали всего пять обвиняемых в уголовных делах, это лишь 0,03 % от всего уголовного делопроизводства.

За аналогичный период прошлого года было оглашено девять оправдательных приговоров.

Напомним, что в октябре 2016 года пять наиболее безопасных районов Новосибирска назвали в полиции. Преступлений в городской черте стало меньше, наибольшие темпы снижения преступности по итогам 2016 года показали четыре района.

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