 

Требующие зарплату шахтёры устроили забастовку в Забайкальском крае

 18 мая, 15:44
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Требующие зарплату шахтёры устроили забастовку в Забайкальском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Горняки в Тунгоченском районе Забайкальского края отказались покидать шахту, требуя выплатить зарплату, полпред по Сибирскому Федеральному округу Сергей Меняйло и прокурор края Василий Войкин выехали на место, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения Сибирского окружного информационного центра.

Полпред по СФО Сергей Меняйло находился с рабочей поездкой в Республике Бурятии, но экстренно выехал в Тунгоченский район из-за забастовки шахтёров.

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в Республике Бурятия, экстренно выехал из г. Улан-Удэ в Тунгокоченский район Забайкальского края. Воспользоваться авиатранспортом невозможно в связи со сложными метеоусловиями», — говорится в сообщении.

17 мая 81 работник Юго-Западной шахты «Дарасунский рудник» устроили забастовку. Они отказались покидать шахту из-за того, что им не выплатили зарплату за апрель 2017 года. Также рабочие требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за этот месяц.

Напомним, что в октябре 2013 года шахтёры из Хакасии прекратили двухмесячную голодовку, которая началась из-за невыплаты зарплаты.

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