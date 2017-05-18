Требующие зарплату шахтёры устроили забастовку в Забайкальском крае

Горняки в Тунгоченском районе Забайкальского края отказались покидать шахту, требуя выплатить зарплату, полпред по Сибирскому Федеральному округу Сергей Меняйло и прокурор края Василий Войкин выехали на место, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения Сибирского окружного информационного центра.

Полпред по СФО Сергей Меняйло находился с рабочей поездкой в Республике Бурятии, но экстренно выехал в Тунгоченский район из-за забастовки шахтёров.

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в Республике Бурятия, экстренно выехал из г. Улан-Удэ в Тунгокоченский район Забайкальского края. Воспользоваться авиатранспортом невозможно в связи со сложными метеоусловиями», — говорится в сообщении.

17 мая 81 работник Юго-Западной шахты «Дарасунский рудник» устроили забастовку. Они отказались покидать шахту из-за того, что им не выплатили зарплату за апрель 2017 года. Также рабочие требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за этот месяц.

Напомним, что в октябре 2013 года шахтёры из Хакасии прекратили двухмесячную голодовку, которая началась из-за невыплаты зарплаты.