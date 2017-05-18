 

Спасатели предупредили о возможном подтоплении 200 новосибирских дач

 18 мая, 15:55
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Спасатели предупредили о возможном подтоплении 200 новосибирских дач
Фото Натальи Пугаевой из архива Сиб.фм

Вторая волна паводка грозит подтоплением 200 новосибирских дачных участков, находящихся в пойме реки Оби, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области 18 мая.

По данным МЧС, с 19 мая Новосибирская ГЭС увеличит сбросы воды в реку Обь. Объём сбрасываемой воды с 8:00 достигнет 4 500 м³/с, а с 12:00 — 4 650 м³/с. В результате уровень воды в реке Обь в черте Новосибирска приблизится к отметке 390 см. Подтопление грозит 200 участкам в садовых обществах Первомайского и Советского районов Новосибирска.

«По прогнозам, пик второй волны половодья придётся на середину июня. При наихудшем развитии гидрологической обстановки, с учётом возможных обильных осадков уровень воды в реке Обь может достигнуть отметки 420 см», — сообщили в пресс-службе.

В июне половодье может настигнуть около 500 участков в пяти садовых обществах Первомайского района: «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик», «Молодость», «Волна», а также в четырёх садовых обществах Советского района: «Дорожник», «Путеец», «Театральный» и «Здоровье».

Напомним, 12 мая 2017 года восемь дачных участков в Первомайском районе Новосибирска оказались подтоплены паводковыми водами.

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