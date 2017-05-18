 

Трое детей обратились в больницу после посещения новосибирского батутного центра Eversi — СК

 18 мая, 20:09
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Трое детей обратились в больницу после посещения новосибирского батутного центра Eversi &mdash; СК
Фото с сайта globallookpress.com

Трое детей обратились к врачам с болями в спине после занятий в новосибирском центре экстремального спорта Eversi, у одного ребёнка диагностировали компрессионный перелом позвоночника, следователи проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения регионального следственного комитета.

Следователи проводят проверку по сообщению в СМИ. 11 мая 14 детей праздновали в батутном центре Eversi день рождения одного из них. Инструктор показывал прыжки, а они повторяли. Ребёнок пожаловался тренеру на боль в спине, тот посоветовал ему прыгать потише.

Родители ребёнка обратились в больницу, потому что боли не прекращались, врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Позднее ещё двое детей с похожими жалобами обратились к врачам.

Следователи проверят безопасность услуг, оказываемых в батутном центре.

По словам Андрея Кожевникова, директора центра экстремального спорта Eversi, все посетители подписывают договор о том, что они ознакомлены с правилами техники безопасности и проходят инструктаж. Перед занятиями дети разминаются с инструктором. Также они не выполняют опасных прыжков.

«Задача родителей — объяснить ребёнку, куда он идёт, и то, что там нужно слушаться. Я просмотрел записи занятий и увидел нарушения правил техники безопасности со стороны детей. Было видно, что они не совсем понимали, куда они пришли. Инструктор делал замечания детям, но они его не слушались», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Андрей Кожевников.

Руководство центра планирует связаться с родителями детей, чтобы выяснить, что произошло, и помочь им, если это будет нужно.

Напомним, что в декабре 2014 года 11-летняя девочка получила травму позвоночника из-за того, что ее сбил автомобилист в Новосибирске.

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