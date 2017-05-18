Томский учёный нашёл общее в развитии детёнышей шерстистых носорогов и людей

Учёный Андрей Шпанский исследовал остатки детёнышей древнего шерстистого носорога, оказалось, что некоторые процессы взросления протекали у них также, как у людей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Сотрудник кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский изучил остатки детёнышей шерстистых носорогов, которые обитали на территории современной Томской области 38-45 тысяч лет назад. Анализ костей скелета, челюстей и зубов носорогов помог учёному выявить и описать стадии развития древних животных.

«Остатки детёнышей шерстистых носорогов встречаются часто, но разрозненно — по одной-две косточки, поэтому в литературе они описаны очень скудно, — сообщил Андрей Шпанский. — Нам повезло найти большое количество материала в одном месте — на берегу Оби рядом с деревней Красный Яр Кривошеинского района. В ходе нескольких экспедиций было собрано около 40 остатков, которые принадлежат детёнышам разного возраста — от нескольких месяцев до трех-пяти лет».

Изучение костей позволило установить как изменялись со временем размеры животного, когда у маленьких носорогов молочные зубы замещались на постоянные и в каком возрасте подростки приближались к размерам взрослых особей.

«Судя по костным остаткам, в возрасте четырёх-пяти месяцев рост детёнышей в холке был около 70 сантиметров, в три-четыре года они вырастали до 130 сантиметров, подростки в семь-восемь лет достигали в холке полутора метров. — рассказал Андрей Шпанский. — Далее рост этих млекопитающих уже был не столь значительным, взрослые особи в среднем достигали 160-170 сантиметров. Отдельные экземпляры дорастали до 180 сантиметров и весили около трёх тонн».

Палеонтолог выяснил, что некоторые процессы у шерстистых носорогов протекали также, как у людей, но быстрее. Например, у длинных трубчатых костей младенцев были эпифизы (костные концы), отделённые от тела длинной кости хрящевой тканью. У человека рост костей в длину прекращается после 15-17 лет, эпифизарные хрящи закостеневают и срастаются с костью. То же самое происходило у шерстистых носорогов, но в более короткий промежуток времени.

По словам Андрея Шпанского, на некоторых костях есть следы погрызов. Это может говорить о том, что детёныши могли стать жертвами хищников. Например, пещерного льва или гиены, которые водились на территории современного Кривошеинского района 35-40 тысяч лет назад.

Напомним, что в апреле 2017 года томский учёный нашёл у якутских мамонтов человеческие болезни.