 

Вода затопила подвалы жилых домов из-за испытаний в Новосибирске

 18 мая, 11:10
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Вода затопила подвалы жилых домов из-за испытаний в Новосибирске
Фотографии Александра Соболева

Подвалы жилых домов в Кировском районе Новосибирска затопило водой из-за гидравлических испытаний, на услуги аварийной службы выстроилась очередь, рассказал корреспонденту Сиб.фм 18 мая местный житель Александр Соболев.

Утром 18 мая подвал дома № 20 по улице Римского-Корсакова затопило водой. Житель этого дома Александр Соболев сообщил корреспонденту Сиб.фм, что уровень воды за считанные часы увеличился с 20 см до 40 см.

«В 6:30 позвонил мой сосед, сказал, что авария, подвалы затопило, — рассказал Соболев. — Мы позвонили во все аварийные службы: службу мэрии Новосибирска, 051, 077. До сих пор аварийной службы нет. Из подъезда парит. Около часа назад приходил сантехник — посмотрел и сказал, что туда не сунется, потому что нет высоких сапогов. В подвале у жильцов дома есть ячейки, где мы храним свой скарб. У меня погибло там имущество, среди которого очень дорогие детские книги».

Как пояснили корреспонденту Сиб.фм в Единой дежурно-диспетчерской службе, случилась авария на теплосетях в результате гидравлических испытаний. Затопило подвалы и других домов Новосибирска.

«В мэрии мне так и ответили: у нас сейчас производятся испытания, аварийных служб на всех не хватает. Сказали, что после 8:00 начнётся работа аварийной службы в порядке общей очереди, — добавил Александр Соболев. — Меня угнетает, что они приступают к испытаниям, не подготовив аварийные службы к возможным последствиям».

Напомним, с 14 мая 2017 года жители Новосибирска остались без горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями.

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