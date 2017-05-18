Водитель Lada Kalina уснул за рулём и съехал в болото в Новосибирской области
18 мая, 12:14
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Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Мужчина уснул за рулем Lada Kalina и съехал в болото на трассе между городом Купино и селом Здвинск в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».
По сообщению группы, мужчина ехал за рулем Lada Kalina по трассе в Новосибирской области. Около 5:00 он заснул за рулем и съехал с дороги в болото, которое находится возле трассы.
Машина скрылась в болоте почти полностью, но водитель и пассажир не пострадали. Автомобиль достали из болота с помощью УАЗа.
Напомним, что в январе 2013 года нетрезвый водитель утопил внедорожник Mitsubishi Padjero в Енисее, спасаясь от полицейской погони.