 

Водитель Lada Kalina уснул за рулём и съехал в болото в Новосибирской области

 18 мая, 12:14
подходящие темы
Водитель Lada Kalina уснул за рулём и съехал в болото в Новосибирской области
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Мужчина уснул за рулем Lada Kalina и съехал в болото на трассе между городом Купино и селом Здвинск в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, мужчина ехал за рулем Lada Kalina по трассе в Новосибирской области. Около 5:00 он заснул за рулем и съехал с дороги в болото, которое находится возле трассы.

Машина скрылась в болоте почти полностью, но водитель и пассажир не пострадали. Автомобиль достали из болота с помощью УАЗа.

Напомним, что в январе 2013 года нетрезвый водитель утопил внедорожник Mitsubishi Padjero в Енисее, спасаясь от полицейской погони.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
 12 мая, 11:29 • новость

Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске

Полиция Новосибирска проверяет информацию о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы.
присоединяйтесь!
    