Забайкальские горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность

Горняки Дарасунского золотоносного рудника в Забайкальском крае, бастовавшие из-за задержки заработной платы и её снижения, прекратили акцию протеста и вышли на поверхность после обещаний собственника шахты погасить задолженность, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения ТАСС.

Забастовка началась 17 мая, после того как работодатель на несколько дней задержал шахтёрам выплату аванса. Кроме того, горняки были несогласны с новыми нормативами, из-за которых у них в апреле уменьшилась зарплата. По сообщению пресс-службы губернатора Забайкальского края, общая задолженность собственников рудника перед работниками превысила 3,5 млн рублей.

В акции протеста, которая продлилась около суток, принял участие 81 человек. Среди них были и 40 граждан Казахстана, а также рабочие из Кемеровской области, которые опасались, что не смогут уехать домой, если не получат зарплату. Ситуацию усугубило то, что предприятие «Управляющая компания ЮГК» (входит в группу компаний «Южуралзолото»), владеющее рудником, заявило о намерении закрыть его как убыточный. При этом собственники заявляли, что задолженности перед горняками нет.

После того, как забастовка привлекла внимание губернатора Забайкалья Натальи Ждановой и полпреда президента РФ в Сибирской федеральном округе Сергея Меняйло, собственники рудника согласились выполнить все требования работников, в том числе пересмотреть «коэффициент трудового участия», изменением которого в апреле были недовольны шахтёры.

По информации агентства «Интерфакс», горняки покинули шахту, получив от 50 до 70 % зарплаты. Одним из условий выхода бастующих на поверхность была встреча с полпредом Сергеем Меняйло, предполагается, что она состоится 19 мая.

Напомним, в декабре 2016 года более 20 работников средней общеобразовательной школы № 2 в городе Краснокаменске Забайкальского края подали заявления об увольнении из-за невыплаты половины заработной платы перед новогодними праздниками.