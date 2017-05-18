 

Заклеившая детям рты воспитательница в Иркутской области потеряла работу

 18 мая, 17:55
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Заклеившая детям рты воспитательница в Иркутской области потеряла работу
Фото с сайта globallookpress.com

Воспитательница детского сада в городе Ангарске Иркутской области уволена администрацией дошкольного учреждения после того, как в сети появились фото её воспитанника с заклеенным липкой лентой ртом, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения ГТРК «Иркутск».

Скандальное фото воспитатель детсада № 71 разместила сама на своей странице в Instagram, сопроводив его комментарием «ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя». Снимок тут же был растиражирован в местных социальных сетях и привлёк внимание как чиновников сферы образования, так и правоохранителей. Женщина удалила фото со своей страницы и пояснила, что это была шутка: она просто проводила с детьми беседу о хорошем поведении и пригрозила заклеить непослушным рты скотчем и показала это на себе. Детсадовцы якобы решили попробовать сделать так же, смеялись и фотографировались.

18 мая региональное управление Следственного комитета сообщило, что по факту подобного обращения с детьми начата доследственная проверка. Администрация детсада и чиновники сферы образования заявили, что сотрудница уже уволена.

«Несмотря на то, что воспитатель объясняет эту ситуацию, как игру с детьми, считаем такие методы и такое отношение недопустимым ни в профессиональном, ни в человеческом плане. Несмотря на то, что воспитатель имеет положительную характеристику с предыдущего места работы в детском саду, считаем продолжение работы на территории Ангарского городского округа такого воспитателя невозможным», — рассказала журналистам начальник отдела дошкольного образования городского управления образования Ангарска Ольга Загороднева.

Напомним, ранее в Омске родители детей, посещающих сад № 247, пожаловались на то, что младший воспитатель в течение полугода избивает малышей: спящих кидает на пол, бьёт подушкой по голове, кусает детей за разные части тела и пытается душить. В администрации детсада эти заявления опровергают.

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