Житель Новосибирска разбил в центре Омска стёкла восьми автомобилей с целью угона

Полиция Омска задержала в центре города 23-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в том, что камнями разбил стёкла восьми автомобилей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 мая из сообщения ГУ МВД по Омской области.

Сообщение от очевидцев дежурный экипаж ППС получил около часа ночи. Прибыв во дворы жилых домов на улице Куйбышева, полицейские своими глазами увидели, как неизвестный молодой человек разбивает стекла припаркованных автомобилей. Хулигана задержали и доставили в отдел полиции.

В отделении новосибирец рассказал, что вечером распивал спиртные напитки в одном из омских кафе, после чего вышел на улицу и стал разбивать стёкла машин, пытаясь найти в салоне запасные ключи от замка зажигания, чтобы угнать автомобиль и уехать на нём в Новосибирск.

В настоящее время стражи порядка продолжают устанавливать всех владельцев автомобилей, а также сумму причинённого ущерба, в зависимости от которой будут квалифицироваться действия хулигана. На фотографиях, опубликованных полицией, видно, что новосибирец выбирал для угона недорогие автомобили отечественного производства.

Напомним, в апреле в Новосибирске по меньшей мере восемь экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем. При задержании нарушителя им пришлось разбить стекло его машины и применить силу, чтобы извлечь водителя из салона.