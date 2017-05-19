Аграрии получат компенсацию 350 млн рублей после засухи в Забайкалье

Компенсацию 350 млн рублей получат аграрии, пострадавшие из-за летней засухи 2016 года в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения пресс-службы правительства края.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев провёл заседание правительства РФ, в ходе которого министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв представил проект о распределении средств федерального бюджета на компенсацию пострадавшим от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителям Бурятии и Забайкальского края.

Согласно документу, пострадавшие от прошлогодней летней засухи аграрии Забайкальского края получат компенсацию 350 млн рублей. Летом 2016 года из-за засухи в Забайкальском крае было списано более 40 % посевов из общей площади яровых культур. Убыток составил как раз 350 млн рублей. отметила, что правительством региона в этом направлении проделана большая работа.

«Была проведена экспертная оценка пострадавших посевов, направлены документы в министерство сельского хозяйства РФ на компенсацию ущерба от засухи, пройдена необходимая экспертиза», — отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Жданова подчеркнула, что эти средства сейчас особенно актуальны — скоро начнётся посевная кампания. Из 350 млн рублей 150 будут направлены на проведение посевной.

Напомним, в июле 2012 года в Новосибирской области было введено чрезвычайное положение из-за сильной засухи.