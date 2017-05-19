 

Аналитики отметили Сибирь на карте ненависти к ЛГБТ-сообществу

 19 мая, 12:45
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Аналитики отметили Сибирь на карте ненависти к ЛГБТ-сообществу
фото с сайта globallookpress.com

Аналитики отметили на карте России места, где за последние пять лет совершались преступления в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации, на карту попали и сибирские города, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Лаборатории исследования сексуальности.

Исследование проводилось на основе данных электронного архива «Интегрум», содержащего тематические публикации прессы за период с 2011 по 2016 год.

На карте отмечены такие крупные сибирские города, как Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Иркутск и другие.

Красными точками обозначены приблизительные места совершения преступлений, при нажатии на них можно уточнить номер записи в базе данных СМИ, дату публикации, место преступления, сексуальную ориентацию жертвы, количество пострадавших и тип преступления. Преступления ненависти разделены на три типа: убийства, насилие (побои, избиения, оскорбления) и хищения (вымогательство, кража, грабёж).

Так, в Новосибирске за последние пять лет совершено 10 преступлений ненависти, среди которых два убийства, одно из них произошло в мае 2016 года. В Иркутске совершено 7 преступлений, среди которых четыре — это убийства. В Кемерово зафиксировано четыре преступления на почве ненависти.

Напомним, в мае 2016 стало известно, что права геев и лесбиянок ущемляют в Томске и Омске.

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