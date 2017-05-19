Автобус в Новосибирске ехал с зажатым в дверях ребёнком в коляске

Региональное управление Следкома по Новосибирской области начало проверку опубликованной в СМИ информации о том, что водитель автобуса ехал с зажатой в дверях детской коляской, в которой находился полуторагодовалый ребёнок, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения ведомства.

Об инциденте, произошедшем 15 мая, сообщил интернет-портал «НГС Новосибирск». Женщина с коляской выходила из автобуса маршрута № 29 на остановке на улице Ватутина, однако она не успела, уже стоя на тротуаре, снять коляску со ступеней автобуса, когда тот тронулся — водитель не убедился, что все пассажиры покинули салон, и закрыл двери. Около сотни метров транспортное средство двигалось с торчащей из дверей коляской, в которой вниз головой лежал малыш.

Всё это время мать ребёнка бежала вслед за автобусом, придерживая коляску. Водитель остановился лишь после того, как другие пассажиры обратили его внимание на происходящее.

«По размещенным в средствах массовой информации сведениям в следственном управлении незамедлительно организована процессуальная проверка. В ходе её проведения устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил следком.

Аналогичная проверка проводится и силами регионального ГУ МВД.

Напомним, в начале мая в Красноярске Госавтоинспекция начала проверку в связи с размещённым в интернете видео, на котором водитель пассажирского автобуса во время рейса играл одной рукой в нарды на планшете, постоянно отвлекаясь от дороги.