 

Борцы с «чёрным небом» начали замерять состав воздуха в Красноярске

 19 мая, 18:42
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Борцы с «чёрным небом» начали замерять состав воздуха в Красноярске
Иллюстрация со страницы проекта в Instagram

Красноярские активисты установили первый датчик для замера загрязнения воздуха, они хотят создать независимую сеть мониторинга атмосферы города, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения на сайте проекта в соцсети Instagram.

«Вот, всё же сделали. Теперь ведём замеры, правда, пока в одном районе. Нам нужна точка в Северном, но пока никто из этого района не откликнулся», — написал автор проекта Игорь Шпехт на своей странице в Facebook.

Датчик установлен на балконе жилого дома расположенного на правом берегу Красноярска. Чтобы поставить второй датчик, авторы проекта ищут добровольцев, готовых пожертвовать для этого место на своём балконе. Предполагается, что приборы будут считывать уровень загрязнения воздуха и отправлять данные на сайт автоматически. Однако датчик перед этим необходимо протестировать. Пока что активисты выкладывают данные о воздухе в Instagram вручную.

На сегодняшний день, например, индекс загрязнения воздуха равен 11, а это значит, что дышать в Красноярске ещё есть чем.

«Этот день радует, но не весь город. Те, кто живет в районе Северный и правый берег ближе к КрасТЭЦ — над вами висит серое облако. Как видно на фото, основной источник загрязнения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Мы не можем делать замеры в Северном, так как никто не откликнулся на нашу просьбу предоставить свой балкон для размещения датчика», — пишут администраторы страницы в социальной сети.

По утверждению авторов, проект создан для обеспечения жителей Красноярска доступной и достоверной информацией о состоянии воздуха. Помимо установки датчиков, активисты стараются привлечь как можно больше внимания к «чёрному небу»: распространяют фирменные наклейки и футболки, публикуют информацию в социальных сетях.

Напомним, что в начале апреля компания «Тион» запустила проект создания карты загрязнения воздуха в Новосибирске. В Омске в конце марта за загрязнение воздуха оштрафовали на 1 млн рублей Нижегородский институт прикладных технологий.

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