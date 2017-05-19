 

Клещи покусали более четырёх тысяч человек в Алтайском крае

 19 мая, 18:19
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Клещи покусали более четырёх тысяч человек в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Более четырёх тысяч жителей Алтайского края обратились к врачами с жалобами на укусы клещей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального Роспотребнадзора 19 мая.

Сезон активности клещей начался 26 марта. За это время в поликлиники Алтайского края с жалобами на укусы клещей обратились 4 038 человек, из них 1 302 ребёнка до 14 лет. Всем детям ввели иммуноглобулин. В Барнауле с начала сезона к медикам обратились 1 032 человека, в том числе 198 детей.

В настоящее время зарегистрировано 89 жителей Алтайского края с подозрением на сибирский клещевой тиф, среди них 17 детей. Кроме того, у двоих подозревают клещевой энцефалит, а у семи — иксодовый клещевой боррелиоз.

«Все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Случаев заболевания клещевым энцефалитом с летальным исходом не зарегистрировано», — отметили в пресс-службе.

В Алтайском крае от клещей обработали 1 829 гектаров на территориях парков, санаториев, баз отдыха, медицинских организаций, туристических баз и кладбищ. Высокая активность клещей продлится до конца мая.

Роспотребнадзор напоминает, что при выезде на природу нужно носить защитную одежду, регулярно осматриваться на наличие клещей и пользоваться репеллентами. Клещей нельзя давить руками, иначе вирус может попасть в организм через микротравмы. Их следует сжигать, если нет возможности транспортировать в лабораторию.

При присасывании клеща Роспотребнадзор советует обращаться к врачам. Иммуноглобулин вводят в первые три дня с момента присасывания, если выяснилось, что клещ заражён энцефалитом. Лабораторное исследование клеща проводят в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Напомним, 27 апреля 2017 года 110 жителей Новосибирской области обратились к медикам с жалобой на укусы клещей.

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