 

Композитор из Новосибирска пообещала внука ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу

 19 мая, 19:39
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Композитор из Новосибирска пообещала внука ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу
Фото предоставлено Евгенией Петенёвой

Жительница Новосибирска Евгения Петенёва приняла участие в съёмках телепередачи «Поле чудес» и пообещала ведущему программы внука, рассказала она корреспонденту Сиб.фм 19 мая.

Евгения Петенёва приняла участие в передаче «Поле чудес», эфир которой состоится 19 мая, она попала в третью тройку игроков. В студии композитор исполнила песню собственного сочинения о Новосибирске и пообещала ведущему внука.

«Я привезла в подарок туесок с сибирскими дарами: варенье, шиповник, чай хвойный. Леонид Аркадьевич стал спрашивать, тонизирует ли варенье из хвойных шишек, лесной клубники, дошёл до чая и вдруг заявил,что хочет внука. А я в ответ: „Будет!“. Он в ответ пообещал передать чай сыну», — сообщила Евгения Петенёва.

Для того, чтобы попасть на передачу, участница написала письмо. «Я рассказала о себе, что я композитор, пишу песни для детей, также автор-исполнитель, занимаюсь разными творческими проектами: от создания диска песен для детей, клипа и песни о родном городе, до работы над мюзиклом для детей», — сообщила участница проекта корреспонденту Сиб.фм.

Съёмки передачи проходили в конце апреля в Москве в течение двух часов. Тема была посвящена деятельности Александра Суворова. Вопрос звучал: «Что попросил оплатить Александр Суворов Екатерину Великую, когда она прибыла в гарнизон?». На вопрос Евгения Петенёва ответить не смогла, но мультиварку в подарок получила. Ответ был «квартира».

«У меня голова там работала по-другому, всё-таки мы попадаем в условия, в которых не бываем в обычной жизни, по крайней мере, ситуаций, когда приходится моментально принимать решения, не так много. А там нужно быстро сообразить», — сказала собеседница корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, что в июле 2016 года Paramount Comedy искал в Сибири резидента для нового стэндап-шоу.

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