Ревнивый житель Красноярского края изувечил подругу топором и три месяца держал взаперти

Житель города Минусинска в Красноярском крае предстанет перед судом по обвинению в том, что он незаконно лишил свободы свою знакомую, нанеся ей перед этим увечья, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения региональной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в августе 2016 года. Мужчина приревновал свою подругу к другому и избил её топором, нанося удары как по голове, так и по другим частям тела. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за побои, мужчина запер жертву в своей квартире и самостоятельно оказывал ей медицинскую помощь, приобретая различные медикаменты, но отказываясь вызвать врача.

Женщина против своей воли провела взаперти около трёх месяцев. При этом её родственники не знали о её местонахождении. Только в ноябре 2016 года жертва насилия, набравшись сил и воспользовавшись отсутствием хозяина дома, сумела найти ключ от входной двери и покинуть квартиру. На воле она немедленно обратилась за медицинской помощью в районную больницу и сообщила о случившимся в правоохранительные органы.

В ходе следствия полученные женщиной побои были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, «вызвавший стойкую утрату трудоспособности и неизгладимое обезображивание лица». Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и использованием предмета в качестве оружия» и по части 1 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Максимальное наказание, которое может грозить мужчине, — 10 лет лишения свободы. Материалы дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, в марте 2014 года в Кемеровской области плотник напал на свою гражданскую жену с топором, из-за того что она пожаловалась на усталость, когда они вместе шли пешком от одной железнодорожной станции до другой, перепутав электричку.