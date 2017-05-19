Красноярские конструкторы разработают летающий автомобиль

Красноярская компания стала призёром открытого конкурса на лучший демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлёта и посадки, узнал 16 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы организатора конкурса Фонда перспективных исследований.

Конкурс проходил в два этапа с декабря 2016 года. Всего была подана 61 заявка от российских компаний, научных и образовательных учреждений, говорится в сообщении.

Лучшие отечественными коллективы, способные создать перспективные летательные аппараты, были выбраны в мае, комиссия определила победителя и призёра. Ими признаны соответственно подмосковная компания «ПромСервис» и красноярская фирма «ФЛЭШ-М», которые предложили проекты, экспериментально подтверждающие возможность создания летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлёта и посадки.

Фонд перспективных исследований заключит с победителем и призёром соглашения на разработку аванпроектов, которые будут реализоваться за счёт средств ФПИ. Разработчики планируют создать модели отечественного летающего автомобиля уже в 2018–2020 годах.

Фонд перспективных исследований занимается разработкой продукции военного, специального и двойного назначения.

Напомним, в 2016 году житель Красноярска объявил о намерениях изобрести летающий скейтборд.