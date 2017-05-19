Депутат горсовета Вячеслав Илюхин заявил, что в расходах на «мусорную» концессию в Новосибирске не заложены средства на консервацию старого гусинобродского полигона, но если его бросить, то крысы оттуда побегут в город, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения на канале депутата в YouTube.

На своём канале «Вячеслав Илюхин. Прямая речь» депутат рассказал, что концессия, предложенная фирмой «Экология-Новосибирск», предполагает, что проект будет по сортировке, а не по переработке мусора. Депутат отметил, что этот подход к обращению с отходами не самый современный. В видео он говорит, что с началом работы предприятий действующий полигон, возможно, будет брошен.

«Полигон — вещь такая, с которой нельзя просто так встать и уйти. Их нужно будет законсервировать... А не так, что здесь всё бросили, взяли новые чистые места, которые пока еще не загажены, и начали загаживать их. Пособирали в течение 40 лет бешеные какие-то деньги и потом так же отсюда встали и ушли. Вот этого нельзя допустить», — говорит депутат.

По его словам, специалисты муниципального «Спецавтохозяйства», которые обслуживают новосибирские свалки, ранее сообщили ему, что для консервации полигона «Гусинобродский» потребуется глиняный саркофаг. Стоимость работы составит от 3,5 млрд до 7 млрд рублей. При этом «Экология-Новосибирск» не включает и не учитывает эту работу в своей программе.

«Вы мне ответьте: а вот эти полчища крыс, которые на этих свалках, которые привыкли, что им подвозят туда ежедневно еду... Когда у них там еда закончится, они куда побегут? У нас первый — вот он, Дзержинский район. У нас что будет с чумой, которую они понесут людям? С атипичным туберкулезом, другими заболеваниями, которые переносят грызуны», — задаёт вопросы депутат.

Вячеслав Илюхин считает, что работу нужно продолжать с действующим полигоном, консервировать его, а потом на том же месте строить новые производства.

Ранее сообщалось, что Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключило концессию с ООО «Экология-Новосибирск». Срок соглашения — 40 лет, а объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей. Заводы должны заработать к 2019 году. По условиям соглашения концессионер должен создать «систему коммунальной инфраструктуры», то есть мусоросортировочные заводы и полигоны «Верх-Тула» и «Раздольное», которые станут собственностью региона.

Напомним, что новосибирские власти в августе 2016 года утвердили проект строительства дороги к несуществующему мусоросортировочному комплексу у села Раздольное.