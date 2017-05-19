 

Новосибирское метро продлит работу в «Ночь музеев»

 19 мая, 11:32
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Новосибирское метро продлит работу в «Ночь музеев»
Фото из группы «Ночь музеев в Новосибирске»

Новосибирский метрополитен в ночь с 20 на 21 мая продлит работу до часа ночи из-за «Ночи музеев», узнал коррепондент Сиб.фм 19 мая из сообщения пресс-службы метрополитена.

Метро будет работать до 01:00, обычно этот вид транспорта прекращает возить пассажиров в 00:00.

«Поскольку различные интерактивные мероприятия, бесплатные экскурсии, мастер-классы, музыкальные и культурные события будут проходить в позднее время, Новосибирский метрополитен для удобства горожан принял решение о продлении работы в ночь с 20 на 21 мая до 01.00», — говорится в сообщении.

«Ночь музеев» в Новосибирске пройдёт в девятый раз. На 40 площадках жители города смогут сделать фотографии в исторических костюмах, поучаствовать в географическом квесте и послушать научно-популярные лекции.

Напомним, что 3 апреля после взрывров в петербургском метро в Новосибирской подземке усилили меры безопасности.

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