Новосибирское метро продлит работу в «Ночь музеев»

Фото из группы «Ночь музеев в Новосибирске»

Новосибирский метрополитен в ночь с 20 на 21 мая продлит работу до часа ночи из-за «Ночи музеев», узнал коррепондент Сиб.фм 19 мая из сообщения пресс-службы метрополитена.

Метро будет работать до 01:00, обычно этот вид транспорта прекращает возить пассажиров в 00:00.

«Поскольку различные интерактивные мероприятия, бесплатные экскурсии, мастер-классы, музыкальные и культурные события будут проходить в позднее время, Новосибирский метрополитен для удобства горожан принял решение о продлении работы в ночь с 20 на 21 мая до 01.00», — говорится в сообщении.

«Ночь музеев» в Новосибирске пройдёт в девятый раз. На 40 площадках жители города смогут сделать фотографии в исторических костюмах, поучаствовать в географическом квесте и послушать научно-популярные лекции.

Напомним, что 3 апреля после взрывров в петербургском метро в Новосибирской подземке усилили меры безопасности.