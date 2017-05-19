 

Пенсионерка из Новосибирской области заработала десятки тысяч рублей на Minecraft и World of Tanks

 19 мая, 16:28
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Пенсионерка из Новосибирской области заработала десятки тысяч рублей на Minecraft и World of Tanks
Фото с сайта globallookpress.com

59-летняя жительница Новосибирской области Анна Сандалова зарабатывает на летсплеях (жанр видео, в котором игроки комментирую свой игровой процесс — прим. Сиб.фм) популярных компьютерных игр, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из материалов канала Youtube «Баба Аня».

Известная на Youtube, как баба Аня, 59-летняя Анна Сандалова пристрастилась к играм спонтанно, когда она отгоняла внуков от компьютеров — чтобы они садились за уроки. Внуки просили доиграть, бабушка садилась за компьютер доигрывать, а потом сама заинтересовалась.

Внуки и помогли бабушке сделать сначала канал на Youtube, а потом и на Twich.tv, где автор видео может получать добровольные денежные пожертвования — донаты. Одним из самых крупных донатов составил более 40 тысяч рублей, все деньги пенсионерка потратила на компьютерное оборудование и подарки внукам.

Как летсплейщик баба Аня уже становится популярна, ей предлагает рекламу, совместные видео, а также поиграть вместе, общаясь через Skype. Несколько таких видео были опубликованы на её канале, с подростками она играли в Minecraft. Игроки между собой общаются культурно и уважительно, но если кто-то заругается, то баба Аня сразу читает мораль.

Напомним, что в апреле видеоролик пенсионерки-блогера посмотрели почти 200 тысяч человек.

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