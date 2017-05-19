 

Полицейские в Иркутской области остановили нетрезвого водителя выстрелами

 19 мая, 08:39
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Полицейские в Иркутской области остановили нетрезвого водителя выстрелами
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские в городе Братске Иркутской области в погоне за автомобилем нарушителя вынуждены были применить табельное оружие и расстрелять колёса преследуемой машины, чтобы остановить её, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения ГУ МВД по региону.

Иномарку, на большой скорости двигавшуюся по объездной дороге, дежурный экипаж ДПС заметил около часа ночи. На требования инспекторов остановить машину водитель не отреагировал и, более того, предпринял попытку скрыться, выполняя опасные манёвры и создавая потенциальную опасность для других участников движения.

Полицейские, включив проблесковые маячки, начали преследование иномарки, продолжая требовать от нарушителя остановиться, но тот только увеличивал скорость. Когда иномарка заехала в район пустыря, где появление других автомобилей было маловероятно, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела расстреляли колёса преследуемой машины. В результате нарушителю пришлось остановиться, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, однако был задержан.

Нарушителем оказался 33-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, с явными признаками алкогольного опьянения. От медосвидетельствования мужчина отказался. В вину ему вменяют нарушение сразу нескольких статей КоАП РФ. Проведённая ГУ МВД по области проверка применения полицейскими оружия показала, что действовали они в соответствии с законом и служебными инструкциями.

Напомним, в Новосибирске судебным приставам пришлось устроить часовую погоню по улицам города за автомобилем должника, не вернувшего банку 180 тысяч рублей.

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