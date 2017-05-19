 

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

 19 мая, 16:54
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Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм на сайте координатора акции.

В ночь с 20 на 21 мая состоится ежегодная международная акция «Ночь музеев», помимо излюбленных жителями Новосибирска экскурсий, фотосессий и квестов, каждая из площадок придумала свою изюминку.

Самой массовой станет площадка Музея Новосибирска, официального координатора акции, которая откроется в парке «Городское начало» на набережной Оби. Гостей площадки ждёт ретрофотоателье, кастинг на роль ведущих телеканала ГТРК, «блошиный рынок» коллекционеров.

Обширная программа ждёт ночных посетителей Новосибирского государственного краеведческого музея: история освоения Сибири, выставка антикварной и винтажной бижутерии, флеш-моб и теннисный турнир в Первомайском сквере.

Кастинг на роли в ремейке «Кавказской пленницы» смогут пройти гости Музея Документального кино, а в Новосибирской филармонии состоятся пробы театральных артистов из числа зрителей.

К международной акции подключатся все музеи районов города. Так, в музее «Заельцовка» планируется митинг экологической направленности и фотосессия с плакатами, а сотрудники Музея Дзержинского района удивят посетителей тараканьими бегами. Не останутся в стороне от акции Новосибирский зоопарк и дельфинарий, которые тоже приготовили вечернюю программу.

Любителей приключений и активного отдыха в музейную ночь ждут прогулки на теплоходе и велопрогулки.

Напомним, в ночь с 20 по 21 мая 2017 года новосибирское метро продлит свою работу в «Ночь музеев».

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