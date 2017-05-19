Родители пострадавшей девочки поймали педофила и сдали в полицию в Кузбассе

Экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к преступлению, и суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения СКР по Кемеровской области.

По данным следствия, в июле 2016 года ранее судимый житель Кемеровской области заметил 11-летнюю девочку на остановке общественного транспорта. После непродолжительного разговора он схватил ребёнка на руки, отнёс в лесополосу и там изнасиловал.

Прибежав домой, ребёнок рассказал о случившемся родителям, которые сразу повезли дочь в полицию. По дороге девочка заметила преступника из окна автомобиля. Своими силами родители задержали мужчину и привезли в отдел полиции.

Результаты экспертиз подтвердили причастность мужчины к преступлению, а суд признал его виновным. Сам подсудимый свою вину отрицал.

Мужчину осудили по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в декабре 2016 года жителя Новосибирской области посадили на 24 года за изнасилование и убийство 12-летней школьницы.