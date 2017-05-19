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 19 мая, 15:24
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Роспотребнадзор закрыл детский сад из-за ветхих окон и гнилых полов в Иркутске
Фото с сайта globallookpress.com

Роспотребнадзор опечатал детский сад № 15 в Иркутске из-за сгнивших полов в прачечной, ветхих окон, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения регионального управления ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора также пришли к заключению, что отделка стен в учреждении не соотвествует санитарно-гигиеническим требованиям, а дорожни на территории находятся в аварийном состоянии.

«Зданию требуется проведение капитального ремонта с заменой окон, полов, установкой веранд, приобретением необходимого оборудования для пищеблока. В некоторых помещениях детского сада есть провалившиеся и сгнившие полы, ветхие окна, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — Отделка стен не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Дорожки на территории детского сада, находятся в аварийном состоянии».

Пресс-служба мэрии Иркутска сообщил, что департамент образования будет отстаивать в суде неправомерность закрытия детского сада. Пока 200 воспитанников распределены в ближайшие дошкольные учреждения.Материалы проверки переданы в суд.

«Разом заменить все 68 деревянных окон на пластиковые мы не можем. Эта процедура будет проходить поэтапно, — рассказал Александр Костин, начальник департамента образования Иркутска. — Летом в прачечной будут заменены несколько половиц».

Напомним, что в мае 2017 года специалисты избавили детский сад в Новосибирске от стаи бродячих собак.

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