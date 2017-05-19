Ржавые выбросы в Затон отравили рыбу в Новосибирске

Новосибирский рыбак рассказал о ржавом пятне с выбросами в технический канал ТЭЦ-3 и гибели рыбы. Местный житель подозревает арендаторов площадей завода «Сибсельмаш», узнал 18 мая корреспондент Сиб.фм от Евгения Белозёрова.

Житель Затона пожаловался на неизвестные пятна ржавого цвета и дохлую рыбу в технической протоке ТЭЦ-3. Обращение поступило в редакцию Сиб.фм 18 мая около 11:00.

«Это происходит не в первый раз, подобное случилось 4 мая. Сегодня утром был сброс — это явно не ТЭЦ-2 и не ТЭЦ-3. Дальше сброса ТЭЦ-3 есть бетонная труба, оттуда периодически сливают ржавую воду. Три года назад сбросы плыли сплошным ковром по воде в Обь», — рассказал Сиб.фм местный житель Евгений Белозёров.

По словам Евгения вызванная «Рыбоохрана» не смогла определить принадлежность трубы. «Возможно, что труба идёт с территории завода „Сибсельмаш“ и кто-то из нынешних арендаторов площадей допустил подобное», — добавил в беседе с корреспондентом Сиб.фм Евгений Белозёров.

Грязная вода выбрасывается из трубы в районе улицы Большая, 308 и улицы Кустарная, спускается по технологической протоке до Кудряшей в Обь. Из-за периодических сбросов ржавой воды в протоке погибла рыба. Житель Затона описал выбросы как пятна ржавой пены на поверхности воды, мужчина взял пробы и намерен отвезти их в лабораторию.

«Когда набираешь в бутылку — появляется густой осадок», — отметил очевидец Евгений Белозёров.

Напомним, 24 апреля в затоне реки Оби местные жители обнаружили бензиновое пятно, которое, возможно, появилось из-за стоящей там баржи.