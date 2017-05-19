 

Сибирские учёные победили в четырёх номинациях на форуме в Томске

 19 мая, 13:30
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Сибирские учёные победили в четырёх номинациях на форуме в Томске
Фото с сайта u-novus.ru

На Всероссийском конкурсе разработок молодых учёных было представлено 28 лучших работ в пяти номинациях, жители Сибири стали победителями в четырёх из них, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения пресс-центра форума молодых учёных U-NOVUS 2017.

Всероссийский конкурс разработок молодых учёных U-NOVUS проводился в четвёртый раз. Конкурс состоял из пяти номинаций, а участие приняли учёные из 34 городов России.

«Впервые конкурс проводится в два этапа. На первом была конкурсная комиссия с одними представителями, на финальном — совершенно другие эксперты из всех вузов Томска», — отметил заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, подводя итоги конкурса.

Первое место в номинации «Индустрия наносистем» заняла работа Марии Петрушиной из Новосибирска. Девушка разработала свой способ получения нанопорошка вольфрамата циркония.

В направлении «Информационно-телекоммуникационные системы. Робототехника» лучшей стала томская изобретательница Анна Здрок, которая привезла на конкурс образец 3D-плоттера для печати узлов радиоэлектронной аппаратуры.

Портативный тепловой дефектоскоп, разработанный Арсением Чулковым из Томска, одержал победу в номинации «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика».

В номинации «Медицина будущего. Биотехнологии» томские учёные заняли весь пьедестал, но лучшей была признана разработка Николая Скрябина. Он предложил новый комплексный метод преимплантационной генетической диагностики для повышения эффективности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

И только в одной номинации победили жители Сибири проиграли. Лучшим проектом в номинации «Рациональное природопользование» стал прототип автоматизированной лидарной станции, разработанный гостем из Санкт-Петербурга Александром Гришканичем.

Победители и призёры конкурса получили дипломы и денежные сертификаты на суммы от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Напомним, что в январе этого года Минобрнауки РФ включило в список поддержки 71 исследование сибирских учёных, почти половина из которых — томские проекты.

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