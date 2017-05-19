 

Сибирских абонентов «Мегафона» не коснулись нарушения связи

 19 мая, 18:57
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Сибирских абонентов «Мегафона» не коснулись нарушения связи
Фото с сайта globallookpress.com

В официальном аккаунте Twitter компания «Мегафон» сообщила о массовых неполадках со связью, жителей Сибири это не коснулось, рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы «Мегафона».

Сибирские абоненты компании не ощутили сложностей со связью. По сообщению пресс-службы, эта проблема коснулась только центральной части России. Там «успешность дозвона» снизилась на 30%. Однако пользователи в комментариях отмечали, что связи нет совсем.

«В Сибири нарушений работы связи не наблюдается, наши абоненты могут звонить, писать сообщения и пользоваться интернетом в привычном режиме», — рассказал корреспонденту Сиб.фм собеседник.

Технические специалисты компании планируют закончить восстановительные работы в ближайшее время. В сообщении пресс-службы компании отмечается, что мобильный интернет продолжает работать в нормальном режиме.

Напомним, что в марте 2016 года «Мегафон» стал первым оператором связи, запустившим в Новосибирске сеть высокоскоростной мобильной связи LTE-Advanced.

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