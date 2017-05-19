 

Спасатели эвакуировали 25 человек из новосибирского метро

 19 мая, 10:59
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Спасатели эвакуировали 25 человек из новосибирского метро
Фотографии предоставлены МАСС

В Новосибирске спасатели провели комплексные учения на станции метро Студенческая, в ходе которых учились эвакуировать раненых, сообщил корреспонденту Сиб.фм 19 мая начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

18 мая в 24:00 в новосибирском метрополитене прошли учения для спасателей Новосибирска: МЧС, МАСС, АСС и пожарные части. Это плановые учения, которые проводятся раз в три месяца.

Согласно легенде, в Центральное управление кризисных ситуаций ГУ МЧС поступает информация от дежурного по метрополитену: «На станции метро Студенческая остановлен электропоезд. Два вагона электропоезда повреждены, один из них в тоннеле. В повреждённых вагонах есть раненые. На самой станции задымление и ощущается специфический запах».

Прибывшие экипажи спасателей проводят разведку и совместно с пожарными эвакуируют на поверхность 25 пострадавших для передачи врачам скорой помощи. Роли пострадавших выполняли специалисты из Коченёвского Сибирского спасательного центра МЧС. Дмитрий Фокин отметил, что на каждой станции метро спрятано по 100 носилок.

«Это тренировка для личного состава. У нас было задействовано 26 человек. Учения начались в 21:00, с 24:00 — работа в метро, и до 2:50, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин. — Спасатели отработали технику транспортировки пострадавших через вагоны и выкладки их на платформу, взаимодействие с аварийно-спасательными формированиями и пожарными частями. На учениях объясняется, каким образом отключается контактный рельс, чтобы безопасно работать, как стравливается воздух из вагона, чтобы открыть двери вручную, каким образом ведётся учёт пострадавших при больших скоплениях. Как организовывается связь с поверхностью земли, чтобы корректировать работу служб. Очень много вопросов прорабатывается».

Напомним, 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга проигремел взрыв. По данным Минздрава, погибло 14 человек, 50 пострадало. Среди пострадавших оказались две жительницы Барнаула и студент из Иркутска. После случившегося полиция усилила меры безопасности в метрополитене Новосибирска

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