Компания Tele2 предложила новые правила для «Ночи музеев» в Новосибирске

Оператор сотовой связи Tele2 предложил своим клиентам проходы без очередей в два музея Новосибирска, бесплатный кофе и профессиональные фотографии во время акции «Ночь музеев», узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения пресс-службы компании Tele2.

20 мая в Новосибирске пройдёт акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В рамках акции компания Tele2 предложила своим клиентам отдельный вход в Музей города Новосибирска — с 18:00 до 2:00, и Краеведческий музей — с 18:00 до 24:00.

Чтобы воспользоваться приоритетного проходом, нужно на стойке регистрации показать мобильный телефон со значком Tele2 и получить браслет участника акции и специальный флаер. Tele2 после посещения музеев угостит участников горячим комплиментом — чашкой капучино или американо в кофейне «Шоколадница» на улице Орджоникидзе, 23. Кофе можно получить при предъявлении браслета и флаера.

В музеях будут работать профессиональные фотографы. Каждый час они планируют выкладывать на сайте Tele2 фотографии участников «Ночи музеев». Удобный интерфейс позволит быстро найти свои снимки: достаточно загрузить на сайт одну свою портретную фотографию с сотового телефона — и сайт найдёт все снимки с этим лицом.

«Мы предлагаем абонентам не только качественную связь и быстрый мобильный интернет, но и поддерживаем их стиль жизни, давая возможность активно участвовать в культурных событиях, — отметил коммерческий директор макрорегиона „Сибирь“ Tele2 Алексей Ядрышников. — Акция „Ночь музеев“ позволяет больше узнать об искусстве, культуре, истории города и страны. Для клиентов Tele2 „Ночь музеев“ пройдёт по другим правилам: они смогут без очереди посетить два крупных городских музея, выпить кофе для бодрости и быстро получить профессиональные фотографии».

Кроме того, Tele2 организует автобусный маршрут из центра города к музеям Академгородка: парк «Городское начало» — Музей железнодорожной техники — Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН — парк «Городское начало». Время отправления автобуса от парка: 18:00, 20:30 и 22:30.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая Новосибирский метрополитен продлит работу до часа ночи из-за «Ночи музеев».

